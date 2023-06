Mondiale per club 2025 – Il Napoli obbligato, nella prossima stagione, a disputare un’ottima Champions, per farne parte

Come è noto a tutti, stanno per cambiare i format del massimo torneo continentale e del Mondiale per club, fortemente voluto dalla Fifa. Si partirà dalla stagione 2025. Al ricchissimo mondiale per club che si svolgerà ogni quattro anni, per ora non c’è il Napoli che deve recuperare su Milan e Juventus per sperare di entrare a farne parte. Disputando, quest’anno una grande Champions League, magari arrivando alla finalissima , il club di De Laurentiis, il quale sarebbe felicissimo di partecipare, sia per prestigio che per motivi economici, potrebbe centrare un traguardo assolutamente impensabile qualche anno fa. Disgraziatamente, l’occasione persa ultimamente, con l’eliminazione nei quarti della più prestigiosa competizione continentale, ad opera dei rossoneri pesa come un macigno. Un vero peccato perchè né Milan e né Inter erano più forti di questo Napoli. La squadra nerazzurra, finalista della Champions scorsa è già di diritto nel gruppone, ora, per l’altro posto a favore dell’Italia vi sarà una lotta tre fra Juve, Milan e Napoli. Tra giugno e luglio 2025 si partirà dagli Stati Uniti. La formula prevede 8 gironi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale. L’Europa qualifica 12 squadre, ossia le quattro vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 più le otto miglior formazioni con il ranking Uefa più alto, nello stesso periodo.