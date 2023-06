Sondaggio del Napoli per Scalvini, l’Atalanta chiede 40 milioni per il proprio gioiellino nazionale under 21

Nella giornata di ieri, il presidente del Napoli è stato a Milano, dove ha avuto un colloquio con l’amministratore delegato dell’Atalanta Percassi. Il tema principale dell’incontro a cui ha partecipato anche il Ds Marotta, era la questione dei diritti Tv, la cui offerta è apparsa al patron azzurro troppo bassa. Nello stesso tempo l’imprenditore cinematografico ha chiesto informazioni sulla valutazione del giovanissimo difensore, nazionale under 21, Giorgio Scalvini che piace molto a Garcia per sostituire il sudcoreano, accasatosi al Bayern Monaco. La cifra richiesta dal club bergamasco è stata di 40 milioni, cifra, naturalmente, che non ha spaventato il Napoli che incasserà circa 60 milioni dalla vendita di Kim. I partenopei stanno sondando il terreno anche su altri profili, quali, per esempio, Iko Itakura, del Borussia M’gladbach, e Robin Koch, del Leeds, già nel mirino azzurro da quando militava nel Friburgo. Tuttavia Aurelio De Laurentiis, facendo uscire il solito coniglio dal cilindro, potrebbe sbaragliare la concorrenza, presentando una proposta, per Scalvini che nessuno ha mai fatto in questo momento, per regalarlo al nuovo allenatore francese.