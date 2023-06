NAPOLI – Il 14 luglio ci sarà la partenza per Dimaro – Folgarida, sede della prima fase del ritiro precampionato

La data del 14 luglio si avvicina sempre di più, due settimane separano, infatti il Napoli dalla partenza per Dimaro – Folgarida, sede della fase numero uno del ritiro precampionato degli azzurri di Garcia, che segna l’inizio della nuova stagione in cui occorrerà difendere, strenuamente, il tricolore conquistato. . I primi giorni in Trentino verranno dedicati ad allenamenti mattutini e pomeridiani senza pallone. La squadra partenopea rimarrà in Val di Sole fino al 25 luglio. Già organizzata, come di consueto, la prima amichevole che, anche quest’anno, sarà contro l’Anaune, compagine locale, che si disputerà giovedì 20, allo stadio di Carciato alle ore 18.00.