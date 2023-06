Uno scudetto storico, segreti e colpi di genio di un allenatore controcorrente: Luciano Spalletti

In libreria dal 30 giugno 2023: «Non sono più bravo degli altri, sono semplicemente diverso.» Luciano Spalletti

Dopo aver terminato la sua carriera da calciatore con la maglia dell’Empoli, Luciano Spalletti lascia passare soltanto pochi mesi prima di prendere posto in panchina in qualità di allenatore. È l’inizio di una grande carriera che negli anni lo ha visto raccogliere successi in Italia e all’estero, alla guida di un plotone di squadre in cui ha sempre lasciato il segno: Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo, Inter. Dopo aver vinto sette trofei in Italia con la Roma e in Russia con lo Zenit, nel 2021 si siede sulla panchina del Napoli, che conduce alla conquista dello scudetto nel campionato 2022-2023, trentatré anni dopo Maradona.

Ricco di aneddoti, curiosità e retroscena, questo libro è la storia di un allenatore dallo stile unico, dentro e fuori dal campo; è la storia del suo amore tenace ed esclusivo per il calcio, dei suoi rapporti sempre franchi con i giocatori, i presidenti e i tifosi, del suo modo inconfondibile di trattare la stampa; è il racconto delle invenzioni tecniche, dei metodi, della caparbietà e del gusto inesauribile per le sfide che lo hanno portato a vincere uno scudetto storico e a essere uno degli allenatori più apprezzati di oggi.

L’autore: Enzo Bucchioni è giornalista professionista dal 1976. Per anni è stato inviato speciale a Campionati del Mondo, Europei, Olimpiadi. Dal 2006 vicedirettore del «Quotidiano Nazionale», dal 2009 al 2014 ha diretto il «Quotidiano Sportivo». Opinionista radiotelevisivo, ha collaborato e collabora con tutte le principali emittenti Rai, Sky, Mediaset ed è tra i fondatori di RadioSportiva. Con L’uomo del fiume ha vinto nel 2003 il Bancarella Sport.