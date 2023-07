De Laurentiis ha in programma di organizzare un’amichevole con Hamsik in campo con la 17 per salutare un vecchio amico

Il presidente del Napoli una ne fa e cento ne pensa. Ora gli frulla per la testa di dedicare una gara amichevole da disputare, durante il ritiro in Abruzzo, all’ex capitano azzurro Marek Hamsik, a cui è molto affezionato. D’altronde, allo slovacco, Napoli gli è rimasta nel cuore. Hamsik, infatti, non ha lasciato la sua casa di Castel Volturno, vicinissima al Konami Center, sede degli allenamenti della squadra azzurra. A Castel di Sangro, essendoci diversi spazi liberi da incastrare con amichevoli, il patron partenopeo ha in mente, appunto, l’organizzazione di un match con l’ex azzurro in campo con la maglia numero 17, sia per celebrare il suo commiato dal calcio giocato, sia per salutare sinceramente un amico che in un certo qual modo ha costruito le basi per realizzare un sogno. Una partita che rappresenterebbe un vero abbraccio in famiglia, per ricordarsi di aver trascorso assieme 11 anni bellissimi.