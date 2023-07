Stamattina raduno azzurro, a ranghi ridotti, in quel di Castel Volturno, dopodomani la partenza per il Trentino

Stamane i giocatori del Napoli, fatta eccezione per coloro che sono stati impegnati con le varie nazionali, fino agli ultimi giorni di giugno, si raduneranno al Centro Sportivo di Castel Volturno per effettuare le consuete visite mediche precampionato. Poi dopodomani ci sarà la partenza per il Trentino, alla volta di Dimaro-Folgarida, sede della prima fase del ritiro estivo che si concluderà il 29 di questo mese ,che segna l’inizio della nuova stagione. Tra i presenti solo quattro titolari, ossia Mario Rui, Mathias Olivera, Matteo Politano e Hirving Lozano, mentre gli altri si dovrebbero aggregare la settimana prossima, direttamente nella Val di Sole. L’allenatore francese è già da ieri al Konami Center, anticipando l’arrivo dei suoi ragazzi chiamati a confermarsi dopo la vittoria del terzo titolo italiano della storia della società partenopea fondata nel lontano 1926.