Calciomercato – Davide Faraoni vicinissimo al Napoli, sarà l’alter ego di Di Lorenzo

Il mercato estivo sta entrando nella fase caldissima di questa sessione ed il Napoli, da quanto si apprende dagli esperti di calciomercato, sta per mettere a segno il primo acquisto della nuova stagione. Infatti il club partenopeo è in procinto di chiudere la trattativa col Verona, per il trasferimento del difensore Davide Faraoni alla corte di Garcia. Il terzino destro di buon livello e di grande esperienza sarà l’alter ego del capitano Giovanni Di Lorenzo, pur se saranno pochissime le sue presenze in prima squadra, a meno che l’ex Empoli, non si infortuni gravemente cosa che nessun tifoso azzurro si augura. La società scaligera valuta il calciatore sui cinque milioni di euro e nell’affare potrebbe rientrare anche il giovane Folorunsho. Intanto in città c’è molta attesa per capire come sarà il nuovo Napoli targato Rudi Garcia. Il tecnico transalpino ha affermato che proseguirà sulla falsariga di Spalletti, mettendoci tuttavia, qualcosa di suo.