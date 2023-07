Sirene arabe per Zielinsky e Politano, ingaggi d’oro proposti a due azzurri ma il messicano ha risposto picche

Oramai gli arabi stanno facendo incetta di giocatori europei, seppur la maggior parte, nella loro fase discendente, come Ronaldo e Benzema, Ora l’Arabia Saudita ha puntato il mirino su due calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza nel 2024. Si tratta di Zielinsky e Lozano. Pare che il polacco abbia già accettato l’offerta di 12 milioni a stagione per tre anni, giunta dall’Ah-Ahli. Adesso bisogna solo trovare l’intesa con il presidente De Laurentiis per l’acquisto del cartellino. La proposta fatta al club azzurro è di 18 milioni di euro ma il Napoli ne pretenderebbe 25. Un accordo potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Anche l’attaccante messicano ha ricevuto delle offerte che, al momento, ha rifiutato, perchè vorrebbe restare in Europa. Inoltre gli altri obiettivi degli sceicchi sono Ciro Immobile e Domenico Berardi ai quali è stato offerto un compenso di 35 milioni per due stagioni. Intanto, alle sirene arabe, ha risposto il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Purtroppo il richiamo del vile denaro affascina troppo i calciatori che, pur di guadagnare quanto più possibile, accettano di giocare in un campionato di minimo livello.