Faccia a faccia, ieri, nel tardo pomeriggio, tra De Laurentiis e Garcia per tracciare le strategie di mercato

Poco dopo la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/24, sulle quali campeggia al centro, sul petto, lo scudetto, il presidente del Napoli e il neo tecnico azzurro si sono incontrati in un faccia a faccia, presente anche il capo scouting Micheli e l’amministratore delegato Chiavelli, per stabilire le strategie di mercato. Tema principale, oltre alla sostituzione di Kim, l’eventuale partenza di Osimhen, se arrivasse, come dice De Laurentiis, una proposta molto indecente. Si è parlato di Jonathan David, canadese, classe 2000, che ha già rimpiazzato proprio il bomber nigeriano nelle fila del Lille, società transalpina da cui il club partenopeo, tre anni fa, acquistò il nazionale africano, per circa 70 milioni di euro. L’attaccante nordamericano è stato un degno successore di Osimhen. Ovviamente, oltre a David, il Napoli sta monitorando altri profili di giocatori capaci di non far rimpiangere il nigeriano che fa gola al Psg, in caso di addio di Mbappé. Tuttavia i transalpini non intendono pagare la cifra, giudicata troppo esosa, di 180 milioni, pretesa dall’imprenditore cinematografico. Sul tavolo, però, tanti altri argomenti riguardanti giocatori, sia in uscita che in entrata.