Dimaro – Primo incontro dei tifosi azzurri col nuovo mister francese in compagnia di Juan Jesus e Gollini

Grande serata per gli appassionati e calorosi sostenitori del Napoli, ieri, a Dimaro per il primo incontro con il neo allenatore azzurro Rudi Garcia che era sul palco della piazza della cittadina assieme al difensore brasiliano Juan Jesus ed al portiere Gollini. Tantissimi i tifosi che hanno partecipato all’evento, tra cui anche numerosi bambini che hanno rivolto delle domande assai interessanti ai tre protagonisti. Importantissimo ed emozionante questo faccia a faccia in cui sono stati toccati vari argomenti, grazie alle domande dei presenti, alle quali, sia il mister che i due calciatori, hanno risposto alla grande. Insomma da quanto detto da Garcia, si evince che anche quest’anno, il Napoli parte per vincere. Ecco ,qui di seguito uno stralcio delle parole dell’allenatore in questo primo incontro:

“Il nostro obiettivo è vincere, e noi ci giocheremo le nostre carte, poi si vedrà come si esprimerà la squadra. Giocando bene come nello scorso campionato si hanno molte più possibilità di vincere le partite. Il Napoli è un gruppo molto forte, dotato di qualità ed io spronerò a tutti affinché abbiano ancora fame di successi. Il Presidente è ambizioso come me e cercheremo di trovare i rinforzi giusti che andranno a riempire le caselle vuote come quelle di Kim e Ndombelé. Il mio compito sarà quello di fare in modo che la squadra continui su quei livelli altissimi di rendimento, messo in mostra nell’anno dello scudetto.”