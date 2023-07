E’ il giorno di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano atteso, quest’oggi, a Dimaro per aggregarsi ai compagni

Terminate le vacanze il bomber azzurro Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultima serie A, è atteso quest’oggi in Val di Sole, nel ritiro di Dimaro Folgarida. I tifosi partenopei che hanno raggiunto il Trentino da ogni dove, al seguito della loro squadra del cuore, sono ansiosi di salutare il loro idolo. Il nuovo mister ha più volte detto che punta moltissimo sull’apporto dell’ex Lille, a cui De Laurentiis ha dato un valore di 200 milioni di euro, cifra ragguardevole che attualmente solo il Psg potrebbe versare nelle casse del Napoli. Dunque, pur se tutti si augurano che il nigeriano non si muova da Napoli, il suo futuro è ancora tutto da svelare. Qualche giorno fa c’è stato un primo pour parler tra De Laurentiis e Calenda, procuratore del calciatore, nel tentativo di cercare un‘intesa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Al momento non si è giunti alla conclusione dell’affare ma la trattativa va avanti e non è detto che non vada a buon fine. Osimhen, tuttavia, oltre all‘aumento dell’ingaggio intende conoscere le intenzioni del presidente, ovvero se vuol realizzare una squadra molto competitiva sia in Italia che in Europa, perchè ha ancora tanta voglia di vincer dei trofei.