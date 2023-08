Chi è Natan, il difensore del Bragantino che interessa al Napoli

Natan è un difensore centrale classe 2001 di nazionalità brasiliana. L’attuale calciatore del Bragantino può adattarsi all’occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro considerando che è proprio il mancino il suo piede preferito. Nonostante la sua giovane età, Natan è un calciatore che vanta già 123 presenze in Brasile tra campionato e coppe. Fino al 2021 ha vestito anche la maglia del Flamengo.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo una grande fisicità che gli permette di fare a sportellate con gli attaccanti avversari. Grazie alla sua grinta, Natan, spesso riesce a recuperare da situazioni che almeno sulla carta lo vedono nettamente in svantaggio. È abile nell’impostazione e all’occorrenza sa calibrare bene i cambi di gioco per la corsia opposta; caratteristica importante per il modulo di Garcia che prevede molta spinta sulle fasce. Natan è anche bravo nell’anticipo soprattutto di testa considerando la sua grande struttura fisica. Non è invece un goleador: 4 gol in 123 partite giocate.

Sicuramente Natan potrebbe essere un difensore in grado di dire la sua in Serie A alla luce delle caratteristiche messe in mostra in Brasile. Il Napoli, spesso, ha saputo pescare da campionati minori calciatori in grado di fare la differenza. Magari anche in questo caso, la società azzurra, qualora la trattativa con il Bragantino dovesse andare avanti, riuscirebbe a portare in Italia un altro potenziale top player per il fantacalcio.

