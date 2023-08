Agazzi al Benevento: la conferma arriva dal tecnico Lucarelli

Nel corso della conferenza stampa per presentare il match di serie B tra Ternana – Sampdoria, emerge la conferma dell’acquisto di Agazzi da parte del Benevento. A dirlo è il tecnico delle Fere, Lucarelli:

“La partenza di Agazzi – spiega Lucarelli – si è creata nelle ultime ore: il Benevento si è mosso forte ed ha proposto tre anni di contratto. Agazzi non era nei piani di uscita, ma si è verificata una condizione per lui e la società si alleggerisce di un altro contratto. Il Benevento era convinto di questa operazione ed ha chiuso in fretta”.