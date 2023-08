ANTEPRIMA PARTITA FROSINONE vs NAPOLI – Probabili formazioni e statistiche

Meno 1 all’inizio del nuovo campionato che sarà aperto proprio dal Napoli, targato Garcia, con lo scudetto sul petto. L’esordio ufficiale stagionale sarà contro il Frosinone, squadra matricola della serie A, appena risalita dalla cadetteria. Una gara, dunque, almeno sulla carta, che vede favoritissimi i neo campioni d’Italia, ma nel calcio nulla è scontato. Il tecnico francese, seppur con qualche piccola innovazione, sembra intenzionato a proseguire sulla stessa falsariga del suo predecessore, per cui adotterà come modulo base ancora il 4/3/3, però in alcune circostanze non disdegnerà di passare al 4/2/3/1, o al 4/4/2. Contro la compagine laziale, molto probabilmente, scenderà in campo il vecchio Napoli, lasciando in panchina i nuovi acquisti Natan e Cajuste, i quali potrebbero subentrare nella ripresa, per uno scorcio di partita. Pertanto vedremo Meret tra i pali, davanti al quale agiranno i centrali difensivi Juan Jesus e Rrahmani, mentre sulle corsie laterali, l’inamovibile capitano Di Lorenzo a destra e Mario Rui sulla sinistra; nella zona mediana del campo ci sarà il trio composto da Elmas, Lobotka e Zielinski, vista l’assenza per infortunio del camerunense Anguissa. Infine, in avanti spazio a Osimhen con ai lati Politano e Kvaratskhelia. Dal canto suo Di Francesco, che ha sostituito il partente Grosso, schiererà la sua squadra a specchio, ossia adottando lo stesso modulo del suo collega Garcia. L’ex calciatore della Roma ha già fatto intravedere la sua mano, nelle gare finora disputate dai suoi ragazzi. In particolare al centro del campo si è vista la sua impronta. Nel match con il Napoli Eusebio Di Francesco non potrà contare su Lulic e Kalaj infortunati. Quindi manderà in campo il portiere Turati protetto da Oyono, Monterisi, Romagnoli S. e Marchizza. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Geli, Mazzitelli e Harroui mentre il trio d’attacco vedrà Baez, Borrelli e Caso. Alla luce di tali indicazioni le due probabili formazioni che calcheranno il terreno dello Stadio Stirpe saranno le seguenti:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Passiamo, adesso, ai numeri di questa prima partita del torneo di massima serie 2023/24; Frosinone e Napoli si sono affrontate in passato in quattro competizioni, cioè , A , B , C e coppa Italia, per un totale di nove gare, in cui partenopei hanno raccolto sette successi e due pareggi. Pertanto i padroni di casa non hanno mai battuto gli azzurri ed anche in questa occasione il pronostico li vede sconfitti. Viceversa, la formazione napoletana è imbattuta, all’esordio in campionato, contro le neopromosse, come si evince dallo score che recita 13 vittorie, l’ultima contro il Venezia nel 2021, e 4 pareggi. Gli uomini di Garcia andranno alla ricerca del settimo successo di fila, nella prima partita stagionale in A.