Sky annuncia: tutto fatto per Gabri Veiga al Napoli!

Da quanto annunciato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Fabrizio Romano, il Napoli sarebbe vicinissimo all’acquisto del centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga che vuole assolutamente giocare assieme a Osimhen e Kvaratskhelia, nonchè dire la sua anche in Champions League. Lo spagnolo, quindi, dovrebbe essere un nuovo tesserato del club di De Laurentiis a breve. Già programmate le rituali visite mediche. Sempre a detta del giornalista di Sky, l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto sulla base di 36 milioni di euro bonus inclusi: 30 milioni di quota fissa più 6 milioni di pacchetti aggiuntivi. Le trattative con la società iberica sono durate tutta la notte ma poi si è giunti, finalmente, alla fumata bianca. Dunque, Rudi Garcia potrà disporre di un giocatore di sicuro talento capace di poter dare un grande contributo alla sua nuova squadra, anche in situazioni tattiche diverse. Il giovane calciatore del Celta è felicissimo di approdare a Napoli e come dicevano ha quasi obbligato il club spagnolo a cederlo alla società partenopea che lo inseguiva da tempo. Si tratta del terzo rinforzo acquistato da De Laurentiis, in questa campagna acquisti estiva e non è detto che sia l’ultimo.