Osimhen: mi vedo in Premier, ma i napoletani sono migliori degli inglesi

Victor Osimhen si racconta fra passato, presente e futuro. L’attaccante nigeriano del Napoli ha dichiarato in occasione del premio sportivo ricevuto dalla stampa estera a Roma.

PASSATO – “Quando sono arrivato qui i tifosi mi hanno subito mostrato grande amore. Napoli ti fa innamorare ancora di più del gioco del calcio, qui la gente vive per la squadra della città e così sento di avere una missione da compiere per questo popolo. I napoletani mi rendono molto felice e in cambio io voglio ripagarli sul campo, regalando loro qualcosa di indimenticabile”.

PRESENTE – “Qui sono tutti bravissimi, dal presidente De Laurentiis all’allenatore Spalletti, fino ai calciatori. Tutti abbiamo l’occasione di diventare icone di questa città. Kvaratskhelia è un ragazzo eccezionale, l’ho capito subito. Tutti noi gli vogliamo bene nello spogliatoio. Credo che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni, spero che porti anche tanti successi al Napoli”.

FUTURO – “Per me è bellissimo giocare in uno dei migliori campionati al mondo. So che la Premier League inglese viene considerata la lega più importante del mondo, ma per ora non ci penso anche perché non so cosa accadrà. Io sto lavorando sodo e sono felice di giocare a Napoli in uno dei campionati più importanti del mondo. Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento. Per me la Serie A resta una grande sfida, con caratteristiche differenti dagli altri campionati e con tifosi che ti fanno sentire sempre il loro supporto. Sotto questo aspetto per me è il campionato migliore”.