Italia-Inghilterra, venduti già 20 mila biglietti al “Maradona”

Sale l’entusiasmo a Napoli per Italia-Inghilterra, gara che segnerà il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano dopo dieci anni. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio Diego Armando Maradona.

Mancano circa due settimane alla gara e si può arrivare al sold-out, per una sfida affascinante tra due Nazionali che un anno e mezzo fa si giocarono la finale del campionato europeo a Wembley.

