Posticipi del Lunedì di serie A – Successi interni per Sassuolo e Torino a spese della Cremonese e del Bologna

Si è concluso, ieri sera, il 25esimo turno di serie A, con gli ultimi due posticipi del lunedì. Successi del Sassuolo, al Mapei Stadium, per 3 a 2, sulla Cremonese e del Torino, in casa, per 1 a 0 contro il Bologna., che, in trasferta non riesce ad esprimersi al meglio. In virtù di questi risultati gli emiliani raggiungono quota 30 ed i granata si portano a 34 punti, al nono posto in classifica. Intanto oggi torna la tre giorni europea, aperta dalla Lazio in Conference League, all’Olimpico, per il primo match degli ottavi di finale, contro gli olandesi della AZ Alkmar, mentre domani sera sarà la volta del Milan, ospite del Tottenham, nella gara di ritorno di Champions League. Si ripartirà dall’1 a 0 del Meazza.