Napoli – Si festeggiano, oggi, i 64 anni di mister Luciano Spalletti, tantissimi i messaggi di Auguri

Si festeggia, stamane, il compleanno del tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, che compie 64 anni, essendo nato il 7 marzo del 59. In casa Napoli, quindi, riflettori puntati sul mister, che malgrado la sconfitta di venerdì, non ha alcuna intenzione di guastarsi questa lieta ricorrenza. L’allenatore sarà regolarmente in campo a Castel Volturno per dirigere l’allenamento dei suoi ragazzi, in vista del match di sabato con i bergamaschi di Gasperini., ancora una volta, in quel di Fuorigrotta. Il regalo più bello se lo aspetta tra qualche mese, quando si sarà raggiunta la matematica certezza della vittoria del campionato. Sarà il suo ottavo trofeo vinto tra Italia e Russia, dopo le due Coppe Italia e la Supercoppa alzate con la Roma tra il 2006 e il 2008 e i successi alla guida dello Zenit con cui si è aggiudicato due campionati, una Coppa di Russia e una Supercoppa. Inoltre Spalletti ha vinto anche la Coppa Italia di serie C con l’Empoli, e la Panchina d’Oro nel 2005. In questa occasione moltissimi tifosi azzurri gli hanno inviato messaggi di auguri sinceri. Il mister, però, resta concentratissimo sul suo lavoro per riprendere subito la corsa trionfale, dopo l’incidente di percorso con i biancocelesti.