De Laurentiis – ” Vincere lo scudetto sarebbe il giusto coronamento di 18 anni di oculata gestione della SSCN

Alla Premiazione dell’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, quale migliore atleta straniero in Italia, ha presenziato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, assieme al giocatore, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. L’imprenditore cinematografico, naturalmente, ha parlato della corsa verso il tricolore della sua squadra, affermando che si tratta di n sogno atteso dalla tifoseria partenopea da troppi anni, e realizzarlo in quest’annata, farebbe impazzire di gioia tutti i napoletani e darebbe lustro anche alla città. Già c’è fermento nel capoluogo campano e fervono i preparativi per la festa, a cui potrebbero partecipare due o tre milioni di sostenitori partenopei e non, ha continuato il patron. Ma ecco, nei particolari, uno stralcio delle altre dichiarazioni di De Laurentiis alla stampa:

“Vincere a Napoli sarebbe il giusto premio e il coronamento, di diciotto anni gestiti in maniera oculata, diversa rispetto ad altri miei colleghi. Io che provengo dal cinema ho avuto terreno fertile nell’ occuparmi del marketing. Dare la possibilità a holding d’oltreoceano o cinesi di acquisire società di calcio italiane è un un grosso sbaglio perchè gli investimenti stranieri hanno un solo scopo, ovvero massimizzare il ritorno dell’investimento fatto. Il calcio è programmazione, un po’ come il cinema e perciò mi sono sempre trovato bene in questo mondo.