Champions League: Milan, c’è un gol da difendere. A Pioli basta il pari col Tottenham: passaggio turno a 1,65

Il Milan parte per Londra con un prezioso vantaggio da difendere, quello firmato da Brahim Diaz a San Siro nella gara di andata. Il Tottenham, per andare ai quarti di finale di Champions League senza passare per i tempi supplementari, dovrà vincere con due gol di scarto; alla squadra di Pioli, invece, basta il pari per entrare tra le prime otto d’Europa. Le quote Snai, riferite ai 90 minuti regolamentari, sono dalla parte del Tottenham, favorito a 1,90; il pareggio, che qualificherebbe il Milan, sale a 3,60, il «2» addirittura a 4,00. Più equilibrio, invece, sia tra Under (1,80) e Over (1,92), che tra Goal (1,77) e No Goal (1,95), con il Tottenham che in Premier arriva da cinque risultati nelle ultime sei partite con una sola squadra a segno. Visto il successo per 1-0 nei primi 90 minuti del doppio confronto, il Milan qualificato (considerando anche il risultato degli eventuali supplementari e rigori) si gioca a 1,65, mentre il Tottenham ai quarti paga 2,25. Kane è il marcatore più probabile a 2,25, seguito da Son e Giroud a 3,00, poi Richarlison e Danjuma a 3,50.

