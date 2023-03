Stefano Bonacini, Pietro Lo Monaco, Alberto Fontana e Paolo Pacchioni a Radio Punto Nuovo

Carpi, l’ex prop. Bonacini: “Giuntoli non si sbilancia sullo Scudetto neanche in privato. Il suo futuro? Da come mi parla, è sereno al Napoli, ma starà a lui e al presidente capire il da farsi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Bonacini, ex proprietario del Carpi: “Faccio il tifo per il Napoli, sento spesso Cristiano e ci siamo visto qualche settimana fa. C’è un rapporto che va oltre l’amicizia. Ha fatto e stanno facendo tutti un grande lavoro. Giuntoli non si sbilancia neanche con me della parola Scudetto, ma è chiaro che dinanzi ad una classifica del genere non si può far finta di nulla. I punti di vantaggio sono tanti, ma serve cautela perché nel calcio è sempre imprevedibile. La forza di Cristiano è sempre stata nella sua conoscenza di giocatori che per altri sono dei perfetti sconosciuti. Gente come Kim e Kvara sono come i Lasagna e gli Inglese al Carpi di qualche anno fa… Lui ha un modo tutto suo di trovare i giusti talenti, De Laurentiis gli ha dato il giusto spazio di manovra. Di Lorenzo è il colpo tipo di Cristiano: bravo ragazzo, umile, con la testa non alle macchine e ai tatuaggi. E’ l’esempio lampante del giocatore forte che Cristiano va a scegliere, guardando anche le caratteristiche dell’uomo. Futuro Giuntoli? Da come mi parla lui, a Napoli si trova benissimo. Poi non entro troppo nel dettaglio, il calcio è fatto di tante dinamiche. A Carpi era certo che rimanesse, poi arrivò l’occasione Napoli e cambiò tutto. Qui, però, lo vedo davvero sereno e sono sicuro che con il presidente farà le giuste valutazioni. De Laurentiis? Il mio rapporto con lui e l’AD Chiavelli è sempre stato ottimo. Secondo il suo pensiero squadre come il Carpi non avrebbero dovuto neanche partecipare alla Serie A (ride ndr), ma non sto qui a commentare. Di certo sta facendo un grande lavoro col Napoli e onore a lui”.

Lo Monaco: “Bravo Giuntoli sul mercato, fenomenale Spalletti fin qui. Il Napoli è incedibile, gestione esemplare di ADL. Atalanta? Dopo Sarri, ora tutti a coprire Lobotka…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: “Il lavoro di Spalletti è rimarchevole, ma quando si ottengono queste performances il merito è di tutti. Giuntoli è stato bravo a prendere i giocatori giusti, poi Spalletti è stato fenomenale nel gestirli e renderli dei campioni. I buoni giocatori sono ovunque: una buona gestione li fa diventare campioni, una cattiva li fa diventare una ‘cocuzza’. La promozione e cessione del Bari? Il Napoli in questo momento è incedibile, negli anni è stato gestito in maniera esemplare da De Laurentiis. Napoli è stata anche fonte di buon ritorno che ha investito poi nella società stessa. Ora che ha la possibilità seria di vincere lo Scudetto e fare sul serio in Champions, il Napoli diventa una macchina da guerra. Ed è logico che sia il Bari la società ad essere poi ceduta dinanzi all’obbligo che si presenterà in caso di promozione. Gasperini contro Spalletti? Sarà una partita tosta e insidiosa per il Napoli. L’Atalanta non vive un grande momento, ma è pur sempre un avversario che può mettere chiunque in ginocchio. Il Napoli dovrà avere il solito piglio, quello che può vincere contro qualsiasi squadra. Gasperini negli ultimi anni è stato magnificato un po’ da tutti, ha tirato fuori tanti talenti e non ci piove. L’Atalanta ha fatto cose straordinarie nelle stagioni scorse e l’incidenza del tecnico si è sentita. Le avversarie del Napoli? Ora tutte andranno a colpire Lobotka come ha fatto Sarri. La pressione su di lui complica i piani di gioco di Spalletti, ma è un qualcosa che avevamo visto anche in passato. Tutto sta nel prendere poi le misure: se Lobotka si aspetta questo trattamento e trova rimedio, allora sarà più semplice ripartire. Poi quando il risultato non viene, tutti a dire che il Napoli ha perso per colpa di questo o di quello. Il Napoli ha perso solo per un episodio, con la Lazio che è stata fortunata in quel tiro da fuori”.

Fontana: “Napoli-Atalanta gara apertissima. Sono un grande fan di Meret, l’Atalanta prenderà una decisione su Carnesecchi e Musso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere di Napoli e Atalanta: “Napoli-Atalanta sarà una gara aperta, gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile. Lasciamo stare l’ultimo passo falso, che ci sta inciampare ogni tanto. Il Napoli sta facendo un campionato fantastico ed è un piacere da assistere. L’Atalanta, però, è un osso duro per chiunque. Come il Napoli, anche l’Atalanta è una squadra che riesce ad essere competitiva con poche risorse: i soldi nel calcio bisogna saperli spendere, non basta averne a quantità. E Napoli e Atalanta sono la dimostrazione di questa mentalità. La mia esperienza al Napoli? Era un’altra squadra, noi eravamo in difficoltà per punti e per risorse. Vincemmo con l’Inter, però, e ci furono 4 giorni di festa, nonostante eravamo ultimi in classifica con 8 punti. Non oso immaginar ora cosa succederà nel caso in cui decollerà il discorso Scudetto… Meret o Musso? Sono un fan da tantissimo tempo di Meret. Musso è un grande talento, però. E’ un giocatore su cui l’Atalanta ha fatto un grande investimento, ma a fine anno commetteranno una scelta: se rientra Carnesecchi, due del genere non potranno convivere tra gli stessi pali”.

Pacchioni: “Sconfitta con la Lazio salutare per il Napoli. Le parole di De Laurentiis? Parlare con i giornali è mera propaganda, proponesse le sue concrete idee nei posti adatti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5: “La crescita tecnica di Osimhen è stata accompagnata da una crescita di personalità. La Champions è un sogno per tutti, ma bisogna restare concentrati sul campionato, per quanto il grosso è stato fatto. In pochi avrebbero pensato ad un Napoli così protagonista ad inizio stagione, ma fa bene a crederci e a sperarci fino alla fine. La sconfitta con la Lazio è stata soltanto salutare: il vantaggio in Serie A è ancora ampio e dà sicurezza, però è suonato un allarme nella testa dei giocatori che torneranno a martellare con fame. Neanche il Napoli deve dare qualcosa per scontato e la Lazio lo ha dimostrato, aiutando in qualche modo gli stessi calciatori azzurri. E questo potrà aiutare anche in Champions gli azzurri. Le italiane in Europa? Il livello resta inferiore alle grandi favorite, ma l’esperienza del Napoli ha dimostrato che nulla è scritto in partenza. Poi in un torneo come la Champions, tutto può accadere di partita in partita. Napoli è avvantaggiata per i quarti, mentre Inter e Milan non sarà nulla di scontato. Le parole e la figura di De Laurentiis? Non è che questa aria nuova venga auspicata da un osservatore esterno… Quelli che stanno nella macchina il cambiamento poi non lo vogliono. ADL partecipa alle assemblee di Lega ed è rappresentato in UEFA, quindi se ha proposte concrete le portasse avanti. Parlare con i giornali e le televisioni serve a poco per il cambiamento, ma solo a crearsi notorietà e a tirare fuori i titoli. Altrimenti è mera propaganda. La reazione con l’Atalanta? Un po’ ci sarà anche il pensiero del ritorno con l’Eintracht. Spalletti, però, fa poco turnover e punta sulla solita ossatura. Dopo essere inciampata con la Lazio, però, sono sicuro che il Napoli giocherà con un altissimo livello di attenzione”.