Sorteggio Champions – A Madrid tutti temono il Napoli, girone non semplice ma azzurri e blancos favoriti per la qualificazione

Come già riferito ieri, il Napoli, nel sorteggio di Champions League, ha trovato nell’urna di Montecarlo, che lo ha inserito nel raggruppamento C, il Real Madrid di Ancelotti, oltre al Braga e all’Union di Berlino. Sarà un emozionante ritorno da Ex dell’allenatore parmigiano che ha guidato il Napoli per un anno e mezzo, conquistando un secondo posto dietro la Juve dei record. Nella capitale spagnola, tutti temono la compagine di Garcia, che oggi risulta essere tra le migliori d’Europa, con campioni del calibro di Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo, Zieinski. Tuttavia, i tifosi del Real e gli stessi calciatori, orfani di Benzema, sono ottimisti e certi che, assieme agli azzurri, accederanno al turno successivo di Champions.