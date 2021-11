IL PUNTO SULLA A, al termine del dodicesimo turno: tutto invariato in testa alla classifica

Si è conclusa ieri sera, con il posticipo tra Milan e Inter, derby stracittadino del capoluogo lombardo terminato 1 a 1, la dodicesima giornata di serie A. Un turno che non ha cambiato la classifica, con i rossoneri ancora in vetta assieme al Napoli, che, a sua volta, non è riuscito a battere il Verona, a Fuorigrotta, impattando con lo stesso risultato del campionato passato. Un’ occasione perduta dalla squadra di Spalletti di tornare, solitario, al comando del campionato. Ancora una battuta d’arresto per la Roma, sconfitta dal Venezia per 3 a 2. Bene, invece, l’altra formazione della capitale, la Lazio, vittoriosa per 3 a 0 sulla Salernitana. Gli alti risultati della domenica hanno visto il primo successo esterno del Bologna, a Marassi sponda blucerchiata, per 2 a 1 e la vittoria dell’Udinese per 3 a 2 contro il Sassuolo. Intanto la serie A si ferma per dare spazio alla nazionale di Mancini impegnata nelle qualificazioni ai prossimi campionati mondiali del 2022 in Qatar. Il campionato riprenderà nel fine settimana del 20, 21 novembre con una coda lunedì 22. Match clou del prossimo turno sarà Inter vs Napoli.