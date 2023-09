ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LAZIO – Domani sera gli azzurri andranno alla ricerca del tris

Vigilia di campionato per gli azzurri di Rudi Garcia, che domani affronteranno la Lazio, reduce da due k o consecutivi, nell‘anticipo serale del sabato, valido per il terzo turno di serie A. Dunque le due compagini scenderanno in campo, al Maradona, con due stati d’animo totalmente opposti; il Napoli col morale alle stelle per le due vittorie ottenute nelle prime giornate e la Lazio, col dente avvelenato per lo zero in classifica. I partenopei andranno, pertanto, alla ricerca del terzo successo di fila per confermarsi in testa alla classifica. La gara, però, non sarà affatto facile, gli uomini dell’ex Sarri non possono permettersi il lusso di un’ulteriore sconfitta, pur sapendo che dall’altra parte avranno di fronte i Campioni d’Italia. Riguardo alla formazione, l’allenatore transalpino dovrebbe schierare dieci undicesimi della squadra che ha chiuso brillantemente la pratica Sassuolo, domenica scorsa. L’unica novità sarà l’impiego di Khvicha Kvaratskhelia, dal primo minuto, al posto di Raspadori, sulla corsia mancina. Sarri, dal canto suo, vorrebbe ripetere il risultato del campionato passato, quando si impose, a Fuorigrotta, per 1 a 0, con rete vincente di Vecino, quindi punterà le sue chances sul tridente d’attacco formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, mentre nel pacchetto arretrato ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Nella zona mediana ci aspettiamo il giapponese Kamada con al fianco l’inamovibile Luis Alberto. Molto importante l’approccio alla partita, gli azzurri non devono pensare di aver già vinto perché i biancocelesti venderanno cara la pelle. Il pronostico pende tutto dalla parte dei padroni di casa, tuttavia, il calcio non è mai stato una scienza esatta. Vediamo, pertanto, le possibili formazioni che calcheranno il terreno di gioco dello stadio Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Passiamo, ora, come d’abitudine, alle statistiche e ai precedenti di questa avvincente sfida; Napoli e Lazio si sono incontrati, in passato, in 4 competizioni per un totale di 164 partite, di cui 134 in massima serie. I partenopei vantano 63 vittorie, contro 50 dei laziali , 51 i pareggi, infine 219 le reti realizzate dal Napoli e 192 quelle della Lazio. Tenendo presente solo le sfide in Campania, contiamo 67 confronti in Serie A con un bilancio di 34 vittorie per i padroni di casa, 22 pareggi e 11 vittorie per gli ospiti, l’ultima nello scorso campionato. Le due contendenti non pareggiano in A dall’1-1 del 5 novembre 2016, da allora, in 13 gare, ben 10 vittorie dei campani e tre biancocelesti, inclusa quella del marzo 2023.