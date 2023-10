LA PARTITA – Napoli-Real Madrid 2-3, azzurri sconfitti al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro il Real Madrid 3-2. Gli azzurri aprono le marcature con Patigard, rispondono gli ospiti con Vinicius e Bellingham. Nella ripresa risponde il Napoli con Zielinski su rigore, ma la squadra di Ancelotti segna il terzo gol con Valverde.

PRIMO TEMPO

Al 3’ ci prova Politano con un tiro dalla distanza, ma ci arriva il portiere. Al 5’ grande parata di Meret su una conclusione di Rodrigo. Al 19’ passa il vantaggio il Napoli con Ostigard che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno con un colpo di testa. Al 24’ azzurri vicini al raddoppio con Zielinski che effettua una conclusione dalla distanza, ci arriva il portiere e il pallone termina di poco fuori. Al 27’ arriva il pareggio del Real Madrid: passaggio sbagliato di Di Lorenzo, intercetta Vinicius che entra in area e va a segno. Al 34’ raddoppio del Real Madrid con Bellingham. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Osimhen, dal dischetto non sbaglia Zielinski. Al 57’ tiro di Zielinski dal limite, intercetta il portiere. Al 73’ altra grande parata di Meret su una conclusione di Vinicius. Al 78’ terzo gol del areai Mmadrid con un tiro di Valverde da fuori area, deviazione di Meret che spedisce in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

Reti: 19′ Ostigard, 27′ Vinicius, 34′ Bellingham, 53′ Zielinski, 78′ aut.

Mariano Potena