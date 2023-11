Anticipo di A undicesima giornata – Il Bologna batte la Lazio e raggiunge momentaneamente il Napoli

Nel primo anticipo dell’undicesima giornata di serie A, il Bologna di Thiago Motta ha sconfitto, davanti al proprio pubblico la Lazio per 1 a 0, risultato che consente ai felsinei di raggiungere, momentaneamente il Napoli, a quota 18 in classifica. Per la cronaca, i rossoblù hanno inanellato il decimo risultato utile consecutivo, avendo perso soltanto alla prima giornata, al Dall’Ara contro il Milan, poi quattro successi e sei pareggi. Ad aprire, invece, il sabato calcistico sarà proprio la squadra di Garcia che alle 15 affronterà la Salernitana, allo Stadio Arechi, che purtroppo non ha risposto alla grande all’appello del club granata. Sugli spalti ci saranno meno di 20mila spettatori, mentre per il settore Ospiti, causa il divieto di trasferta per i tifosi azzurri non residenti nella provincia di Salerno, sono stati venduti poco meno di 500 tagliandi. Il derby regionale meritava una cornice di pubblico nettamente differente.