E’ il giorno di Salernitana vs Napoli – I granata di Inzaghi a caccia dell’impresa per cogliere il primo successo in campionato

Tra meno di sette ore, per il secondo match dell’undicesimo turno di A, ci sarà la sfida regionale tra Salernitana e Napoli, due compagini che, per un verso e per un altro, hanno l’obbligo di cercare, a tutti i costi, la vittoria. I granata di Pippo Inzaghi andranno a caccia dell’impresa, tentando di dare un dispiacere ai campioni d’Italia, che non sono più quelli del trionfale campionato passato. La Salernitana, oggi, è ultima con quattro punti dopo dieci gare e non ha mai assaporato il gusto del successo, giunto solo in Coppa Italia. Dal canto suo la formazione allenata da mister Rudi Garcia, dopo il pareggio conseguito in rimonta contro il Milan a Fuorigrotta, domenica scorsa, ha un solo risultato, cioè vincere per risalire in classifica, specialmente dopo il successo di ieri del Bologna contro la Lazio di Sarri, che, con questo risultato, hanno appaiato, per ora, gli azzurri a quota 18. Pertanto è prevedibile che questo pomeriggio il derby campano riservi tanto agonismo che darà vita ad una partita assai vibrante. Lo stesso tecnico transalpino, nella conferenza della vigilia ha ammesso che all’Arechi bisogna scendere in campo col coltello tra i denti per portare a casa i tre punti in palio. Nel Napoli mancherà il brasiliano Natan, appiedato dal giudice sportivo per una giornata, a causa dell’espulsione patita con i rossoneri. Al suo posto il norvegese Ostigard.