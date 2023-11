ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs EMPOLI – I Partenopei contro il tabù Maradona per tornare a vincere in casa

Dopo il pari in Champions con il modesto team tedesco, il Napoli, domenica, all’ora di pranzo, ritornerà a Fuorigrotta, nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato, per incontrare l’Empoli. I partenopei contro il tabù Maradona, alla ricerca della vittoria interna che manca da settembre scorso, quando batterono l’Udinese con il largo punteggio di 4 a 1. Da allora, nelle successive gare, solo pari e sconfitte. Una sindrome incredibile che non si confà ai campioni d’Italia in carica. La piazza napoletana si interroga sulle possibili cause che hanno portato il Napoli a non saper più vincere davanti al proprio pubblico. Pure il presidente non capisce il perchè di questa assurda situazione che rappresenta l’handicap per il quale la classifica è deficitaria. Ora, sta per arrivare all’ex San Paolo l’Empoli, quale migliore occasione per sconfiggere i toscani ed il tabù. Tuttavia, gli azzurri sono capaci di tutto e di più, infatti anche l’Union Berlin era un ostacolo facile da sormontare, eppure non si è vinto. Contro la compagine di Andreazzoli, Garcia non apporterà grandi cambiamenti, probabili innesti dal primo minuto di Ostigard e Olivera, al posto di Rrahmani e Mario Rui, poi tutto invariato a centrocampo e in attacco. Dal canto loro, i toscani, in undici gare, hanno già subito otto sconfitte e verranno al Maradona per non peggiorare ulteriormente la casella degli stop. Il punto debole dell’Empoli è l’attacco che ha realizzato finora solo 4 reti, per cui se riuscisse a bucare Meret, sarebbe per un ennesimo strafalcione della difesa partenopea. Ma veniamo alle probabili formazioni del lunch match di dopodomani:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Passiamo alle curiosità e alle statistiche di questa sfida: la squadra azzurra ha giocato contro l’Empoli in A, B e Coppa Italia, per complessive 29 partite, in cui ha collezionato 13 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Riguardo alle reti, il Napoli ha messo a segno 49 gol, mentre sono 39 quelli subiti. Tenendo presente la sola serie A, le gare disputate sono 20 e il bilancio vede i padroni di casa vittoriosi in 9 occasioni contro 6, 5 invece i pareggi. Nessun pareggio, però nelle ultime nove gare in massima serie tra Napoli ed Empoli: sei successi campani compresi i due dello scorso campionato tra andata e ritorno e tre le vittorie dei toscani; Infine. all’ombra del Vesuvio, sono state giocate dieci partite nelle quali registriamo 7 vittorie azzurre e due degli ospiti, quindi solo un risultato nullo.