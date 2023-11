COPPE EUROPEE – Bene Atalanta e Fiorentina, malissimo la Roma, sconfitta a Praga

Nel giovedì di Coppe europee, dedicato all’Europa e Conference League, Atalanta e Fiorentina hanno battuto di misura, per 1 a 0, rispettivamente, lo Sturm Graz e il Cukanki, mentre l’altra italiana in lizza, per la seconda competizione continentale, la Roma è stata sconfitta dallo Slavia Praga per 2 o. I cechi hanno, pertanto, restituito il risultato dell’andata, all’Olimpico di Roma. Grazie al successo, i bergamaschi di Gasperini conquistano, in anticipo il passaggio del turno. Vittoria pesantissima dei viola in casa dei serbi; la Fiorentina balza, così, al comando della classifica del proprio girone, ipotecando l’obiettivo ottavi di finale. Concludendo, malgrado i k o dei giallorossi, la qualificazione, per gli uomini di Mourinho non è affatto in bilico.