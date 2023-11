Per Garcia è finita: De Laurentiis striglia la squadra e convoca un summit societario

Alla fine del primo tempo, l’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra “saltando” il tecnico Garcia. Ma nonostante l’intervento una squadra spaesata ha finito addirittura per perdere contro l’Empoli.

A fine gara De Laurentiis non ha neanche incrociato il tecnico francese, di fatto esautorato, ma ha convocato a Roma i dirigenti Meluso, Micheli e Sinicropi per un incontro che serva a decidere quale sarà il nuovo allenatore del Napoli. La rosa dei nomi va da Antonio Conte a Fabio Cannavaro, da Igor Tudor sino a un improbabile ritorno di Walter Mazzarri. L’unica cosa certa è che alla ripresa degli allenamenti mercoledì pomeriggio a Castel Volturno non ci sarà Rudi Garcia.

Gazzetta.it