EURO 2020 – Belgio, verso l’Italia fiato sospeso per De Bruyne e Hazard

Belgio che ha conquistato contro il Portogallo il pass per i quarti di finale contro l’Italia ma che contro gli azzurri rischia di fare a meno di due pezzi da 90: all’indomani dell’1-0 contro i lusitani il ct Martinez fa la conta dei feriti, e a cinque giorni dalla sfida con la Nazionale di Mancini non può esserci tranquillità per i Diavoli Rossi, alle prese con i guai di Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Belgio, le condizioni di De Bruyne

Preoccupano in particolare le condizioni della stella del Manchester City, out per un’entrataccia di Palhina: De Bruyne ha applicato del ghiaccio alla caviglia, ed è apparso accigliato nonostante la festa al fischio finale. Oggi gli esami strumentali stabiliranno se ci saranno lesioni a carico dell’articolazione, se così sarà impossibile vederlo in campo contro gli azzurri. E senza De Bruyne è un altro Belgio, come ha dimostrato la sfida contro la Danimarca e anche quella degli ottavi di finale contro il Portogallo, decisamente più insidioso nel secondo tempo.

Belgio, le condizioni di Eden Hazard

Meno grave ma comunque in grado di tenere il Belgio con il fiato sospeso il guaio di origine muscolare per Eden Hazard: il giocatore del Real Madrid nel finale di gara ha avvertito un fastidio alla coscia, sentita pizzicare tanto da essere costretto al cambio: anche Hazard è in dubbio per la sfida contro l’Italia, ma sembra avere più chance di farcela. Anche in questo caso saranno fondamentali gli accertamenti di oggi per capire se il fantasista sarà a disposizione di Martinez contro gli azzurri. Il capitano ha regolarmente festeggiato con i compagni al fischio finale: se non dovesse farcela in preallarme Mertens, che conosce meglio di tutti il calcio italiano. Saranno comunque giorni importanti per valutare come il Belgio arriverà alla partita contro gli azzurri, con due giocatori fondamentali in ogni caso in condizioni non ottimali.