CHAMPIONS LEAGUE – LAZIO QUALIFICATA AGLI OTTAVI CON UN TURNO DI ANTICIPO, MILAN NUOVO K O INTERNO

Un martedì di Champions League in chiaroscuro per l’Italia che ha riportato un successo ed una sconfitta bruciante. La Lazio di Sarri ha battuto il Celtic per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Ciro Immobile, assicurandosi cosi, con una giornata di anticipo, il passaggio al turno successivo, mentre il Milan ha subito ancora una battuta d’arresto casalinga, perdendo 1 a 3 con il Borussia Dortmund. Una sconfitta che pregiudica enormemente la qualificazione agli ottavi che, a questo punto diventa quasi impossibile. Stasera, in campo le altre due italiane in lizza, ovvero l’Inter ed il Napoli che giocheranno entrambe in trasferta, rispettivamente contro il Benfica e il Real Madrid. Compito difficilissimo per gli azzurri di Walter Mazzarri che, tuttavia non rischiano nulla in caso di sconfitta al Bernabeu, visto che la partita che darà la qualificazione sarà l’ultima del raggruppamento, con il Braga, il prossimo 12 dicembre al Maradona, , gara in cui basterà solo pareggiare per raggiungere l’obiettivo.