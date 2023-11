Conferenza stampa della vigilia di Mazzarri – “Al Bernabeu, Victor Osimhen in campo per un solo tempo”

Ieri sera, alla vigilia del big match tra Real Madrid e Napoli, hanno parlato in conferenza stampa Mazzarri e Di Lorenzo. L’allenatore non si è sbilanciato sulla formazione che scenderà in campo al Bernabeu, ancora da chiarire chi sarà il sostituto di Olivera, sulla corsia bassa mancina; il capitano azzurro, dal canto suo, ha affermato che la squadra è pronta per affrontare i campioni spagnoli, giocando senza paura. Per quanto concerne l’impiego di Victor Osimhen Walter Mazzarri ha dichiarato che il nigeriano, poco a poco, sta riprendendo la forma ottimale, tanto è vero che ha giocato, a Bergamo, venticinque minuti alla grande, risultando decisivo per il successo nel finale. Ma non è il caso di rischiarlo per l’intera partita, magari disputerà un tempo, da valutare, però se dal primo minuto o nel secondo tempo. Questo fa pensare che uno tra Raspadori e Simeone sarà il centravanti nel tridente offensivo.