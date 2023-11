IL FISCHIETTO – NAPOLI vs INTER, dirige Massa di Imperia, al VAR Marini

Davide Massa, arcitro della sezione di Imperia è stato chiamato a dirigere la partitissima Napoli-Inter, valida quale posticipo serale di domenica prossima per la 14esima giornata di Serie A. I suoi assistenti sono Imperiale e Mondinil IV Uomo Rapuano e per concludere il duo Marini-Mariani in sala Var. IL fischietto ligure vanta 21 precedenti col Napoli, nei quali i partenopei hanno conquistato 15 successi, 3 risultati nulli e 3 sconfitte. L’ultima apparizione di Massa con gli azzurri risale al dicembre 2021 nella gara Napoli – Milan 1-0.