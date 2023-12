LA PARTITA – Juventus-Napoli 1-0, gli azzurri cadono all’Allianz Stadium

Il Napoli perde all’Allianz Stadium 1-0 contro la Juventus, decisivo un gol di Gatti nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO

Al 9’ occasione per il Napoli con Politano che con il sinistro ci prova dalla distanza, il pallone sfiora il palo. Al 27’ azzurri ancora vicini al gol: sugli sviluppi di una ripartenza Osimhen serve Kvaratskhelia, che a tu per tu con il portiere spedisce il pallone alto. Al 39’ gran tiro di Di Lorenzo, ma Sczesny intercetta.

SECONDO TEMPO

Al 50’ passa in vantaggio la Juve con Gatti con un colpo di testa. Al 70’ passaggio sbagliato di Sczesny, ne approfitta Osimhen che spedisce il pallone in rete, ma il nigeriano è in fuorigioco. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al

IL TABELLINO

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Reti: 50’ Gatti

Arbitro: Orsato

Mariano Potena