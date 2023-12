LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen ancora fuori fase, centrocampo poco brillante

Meret 5.5 – Coraggioso in uscita su McKennie nel primo tempo, ma non pensa all’uscita sul gol di Gatti.

Di Lorenzo 6 – Pressione costante, senza particolari fortune.

Rrahmani 5 – Buon primo tempo, ma macchia la sua prestazione facendosi saltare in testa, ancora una volta, da Gatti sul gol.

Juan Jesus 6 – Ordinaria amministrazione.

Natan 5 – Molto in imbarazzo in una posizione che non gli compete.

(Zanoli s.v.)

Anguissa 5 – Poco aggressivo e tecnicamente per nulla incisivo.

Lobotka 5.5 – Regia poco ispirata, come spesso gli sta capitando questa stagione.

(Cajuste s.v.)

Zielinski 5 – Gioca da fermo, provando qualche estemporanea verticalizzazione, ma non incidendo mai seriamente sulla trequarti offensiva.

(Elmas 6 – Più dinamismo, non molto altro.)

Politano 5.5 – Un paio di buone conclusioni nel primo tempo, poi cala nella ripresa.

(Rapsadori s.v.)

Osimhen 5 – Poco servito e poco lucido nel giocare con la squadra.

Kvaratskhelia 5.5 – Nel primo tempo soffre l’assenza di assistenza sul suo lato e si divora un gol clamoroso. Migliora nella ripresa, senza trovare comunque spunti decivi.

(Simeone s.v.)