ANTEPRIMA PARTITA ROMA vs NAPOLI – Probabili formazioni e curiosità del match dell’Olimpico

Per il Napoli è tempo di riscatto, in virtù dell’umiliante disfatta interna di martedì scorso contro le seconde linee del Frosinone. Occorre immediatamente una reazione d’orgoglio degli uomini di Mazzarri, domani sera all’Olimpico, di fronte ai giallorossi di Mourinho, nel posticipo della diciassettesima giornata di campionato. A prescindere, questa partita costituisce sempre una grande classica del calcio italiano, in cui, stavolta, un pari non servirebbe a nessuno, visto che entrambe le squadre mirano al successo che potrebbe valere il quarto posto in classifica. La Roma, reduce dal k o di Bologna, si è allenata intensamente in quel di Trigoria per ritrovare determinazione e concentrazione, in chiave match delicatissimo contro i campioni d’Italia in carica, che tuttavia hanno smarrito il bandolo della matassa, inanellando troppi risultati negativi. Un’annata partita storta per gli azzurri, che rischia di finire ancora peggio se non si centra la qualificazione alla prossima Champions League, a cui il presidente tiene moltissimo per il bilancio della società. Il Napoli da quanto si è visto recentemente non si è ancora ritrovato, ha molte lacune in difesa e manca quella cattiveria agonistica notata nel torneo 2022/23. Oggi non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico azzurro che ha deciso di non parlare. Dal canto suo, tra poco l’allenatore portoghese andrà in sala stampa per presentare il match, scontro diretto per risalire la china. Mourinho dovrà sciogliere le riserve sull’impiego di Manciniche ha accusato una pubalgia, in compenso potrà contare sulla coppia offensiva Dybala – Lukaku. In casa partenopea l’allenatore di San Vincenzo ha in mente di schierare la migliore formazione possibile, con tutti i big dall’inizio. Unico ballottaggio è quello tra i due brasiliani nel ruolo di centrale sinistro chi giocherà tra Juan Jesus e Natan? A quanto pare il favorito sembra l’ex Roma e Inter. Dunque ecco di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Come d’abitudine parliamo ora dei numeri dell’ex derby del sole: i campani hanno incontrato la formazione giallorossa in tre competizioni per un totale di 174 gare in cui il Napoli è in svantaggio in quanto a vittorie avendone conseguite 53 contro 65, infine 56 i risultati di parità. La Roma, però non batte i partenopei, in casa dal ,2019 quando si impose per 2 a 1. Nella passata stagione, come ricorderete l’undici di Spalletti fece suo il match dell’Olimpico, grazie ad un eurogol di Victor Osimhen. A dirigere la partita è stato designato il signor Colombo di Como.