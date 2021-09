IL FISCHIETTO. Sampdoria vs Napoli sarà diretta da Valeri di Roma

Sono stati rese note le designazioni arbitrali relativa al primo turno infrasettimanale della stagione, valido per quinta giornata di campionato, quinta giornata che partirà oggi,martedì alle 18.30. Per quanto riguarda il Napoli, per il match di giovedì a Marassi, contro la Sampdoria, quale arbitro centrale, è stato scelto il signor Valeri di Roma. Il fischietto della capitale sarà coadiuvato dagli assistenti Galetto e Rossi, dal IV Uomo: Volpi e dagli addetti al VAR Di Paolo e De Meo. Valeri vanta 24 precedenti con gli azzurri che sotto la sua direzione hanno conquistato: 15 vittorie, 5 pari e 4 sconfitte.