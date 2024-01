Meret out per sei settimane, toccherà a Gollini giocare titolare nelle partite in cui mancherà

Ancora un grave infortunio in casa Napoli in questa stagione in cui la dea bendata sembra aver voltato le spalle alla formazione campione d’Italia. Per il portiere Meret, uscito anzitempo nel corso del match con il Monza, a Fuorigrotta, dopo aver sventato un rigore di Pessina , lo staff medico della società ha diagnosticato una lesione di secondo grado alla coscia sinistra che terrà fermo ai box l’estremo difensore friulano per circa 45 giorni. Ciò significa che Meret non ci sarà nei prossimi match con Torino e Salernitana, in campionato e neanche nella Supercoppa italiana in calendario, a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. In parole povere, un’altra brutta notizia per Mazzarri. Fortunatamente il suo vice Gollini ha recuperato dal leggero infortunio e quindi toccherà a lui difendere i pali della porta del Napoli da qui a metà febbraio. Per la cronaca l’ex atalantino ha già giocato da titolare in questa stagione nelle gare con l’Empoli, che portò all’esonero di Garcia, e con l’Atalanta, a Bergamo, partita del nuovo debutto di Mazzarri sulla panchina partenopeo che terminò col successo del Napoli per 1 a 2. Pierluigi Gollini rappresenta uno dei leader dello spogliatoio, malgrado sia arrivato solo un anno fa: il portiere ostenta tanta ha personalità ed è molto stimato dai compagni di squadra.