Verso Napoli vs Salernitana – Mazzarri punta tutto sul Cholito per tornare a vincere, l’argentino possibile titolare contro i granata

Il Napoli sta preparando la sfida, tutta campana, contro la Salernitana, in calendario sabato, alle 15 alo Stadio Maradona, per la prima giornata del girone di ritorno. Per gli azzurri, reduci dalla bruttissima prestazione di Torino è indispensabile ritornare a segnare e a vincere. Infatti gli uomini di Walter Mazzarri sono a secco da ben quattro gare tra campionato e Coppa Italia. l’allenatore toscano, per venire a capo del derby, sta pensando di rilanciare il Cholito Simeone, al centro dell’attacco, in luogo di Raspadori che centravanti non è. Occorre cambiare nel tentativo di dare una sferzata alla squadra che ha toccato il fondo, perdendo ogni identità. Nel tridente offensivo, oltre all’ex Verona ci saranno ancora Politano e Kvaratskhelia, quest’ultimo non al top della forma. Intanto, si è ripreso Ostigard che ha recuperato dal leggero infortunio e potrebbe essere utile alla causa in questo frangente in cui ci sono assenze nel reparto arretrato, mentre restano fuori, sempre, il brasiliano Natan, Olivera e Meret che mancheranno per lungo tempo, così come Anguissa e Osimhen, i quali sono con le rispettive nazionali per disputare la Coppa d’Africa. Il difensore uruguaiano, invece, potrebbe rientrare, contro la Lazio, alla fine del mese. Subito dopo il match con i granata di Pippo Inzaghi i partenopei partiranno per l‘Arabia Saudita dove dal 18 al 22 è in programma la final four per assegnare la Supercoppa italiana 2023. Il Napoli giocherà la semifinale contro la Fiorentina, fresca del passaggio ai quarti di finale della manifestazione nazionale, avendo battuto, ieri, ai rigori con il Bologna. L’altra semifinale sarà tra l’Inter e la Lazio, le due vincenti si scontreranno nella finale del giorno 22.