Un gol di Berra manda in estasi la Strega: la Casertana fallisce un rigore

Benevento-Casertana è il derby della terza giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C. Auteri è in cerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Turris e Virtus Francavilla. L’avversario non è certamente dei più agevoli. Una vittoria permetterebbe alla Strega di agganciare la terza posizione in classifica, consentendogli un notevole balzo in avanti. Paleari non ce la fa ma ecco l’undici iniziale di mister Auteri: Manfredini in porta; Berra, Capellini, Pastina in difesa. A centrocampo Improta, Agazzi, Pinato e Benedetti. Tridente offensivo composto da Starita, Ferrante, Lanini. A disp.: Nunziante, Giangregorio, El Kaouakibi, Karic, Kubica, Marotta, Simonetti, Viscardi, Terranova, Carfora, Talia, Tello, Bolsius, Ciciretti.

Nella Casertana è squalificato Montalto e mister Cangelosi si affida a Venturi tra i pali. Calapai, Sciacca, Bacchetti, Anastasio in difesa. Toscano, Proietti, Damian a centrocampo. Attacco con Carretta, Curcio, Tavernelli. A disp.: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Deli, Casoli, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili, Nicoletti.

Arbitra il signor Bordin di Bassano del Grappa

Si chiude sullo zero a zero la prima frazione di gioco che vede una maggiore supremazia territoriale del Benevento. Ospiti che si affidano a delle ripartenze con qualche sbavatura a livello difensivo. Non si registrano clamorose occasioni da rete.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo con la Strega che manovra alla ricerca del varco giusto e la Casertana che tenta di controllare.

Clamorosa l’occasione capitata a Ciciretti, che al 75′ colpisce il palo e poi Venturi devia il pallone in angolo. La Strega non demorde e vuole far sua la gara: all’81’ trova il vantaggio con un colpo di testa di Berra. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Ciciretti, il colpo di testa di Marotta viene respinto da Sciacca e Berra ne approfitta per realizzare il prezioso vantaggio.

Finale ricco di emozioni con un rigore che l’arbitro fischia a favore degli ospiti: all’85’ fallo di mano di Berra su un tiro di Damian. Dal dischetto va Curcio che colpisce il palo. Match che termina dopo cinque minuti di recupero. Per il Benevento di Auteri è la terza vittoria consecutiva. Stregoni che agganciano il terzo posto in classifica.

Tabellino della gara

Benevento (3-4-3): Manfredini; Berra, Capellini, Pastina; Improta (43’st Terranova), Agazzi, Pinato (25’st Simonetti), Benedetti; Starita (13’st Bolsius), Ferrante (1’st Ciciretti), Lanini (13’st Marotta). A disp.: Nunziante, Giangregorio, El Kaouakibi, Karic, Kubica, Viscardi, Carfora, Talia, Tello. All.: Auteri

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Bacchetti, Anastasio; Toscano (16’st Casoli), Proietti, Damian (43’st Taurino); Carretta (27’st Deli), Curcio, Tavernelli. A disp.: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Paglino, Turchetta, Cadili, Nicoletti. All.: Cangelosi

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Toce di Firenze e Barberis di Collegno. Quarto ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Marcatore: 81′ Berra

Note: Ammoniti Agazzi, Curcio, Pinato, Deli, Simonetti, Taurino.