LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lobotka, gran resistenza; Kvara ci prova finché rimane in campo

Gollini 6.5 – Personalità e sicurezza tra i pali.

Di Lorenzo 6 – Lotta, come può, in ogni circostanza.

Rrahmani 6 – Negli spazi ampi è sempre in difficoltà, ma agisce bene di posizione.

Juan Jesus 6.5 – Tiene bene, con grinta ed applicazione.

Zerbin 6 – Svolge il “compitino”, correndo avanti e indietro per la fascia destra, con generosità ma poca qualità.

(Ostigard 6 – Concreto e cattivo al punto giusto.)

Lobotka 6.5 – Corre a coprire ogni possibile varco davanti alla difesa, pressando e cercando di far ripartire l’azione con lucidità.

Cajuste 6 – Ottima prova in fase di non possesso, dove riesce a sporcare molti palloni e chiudere altrettanti varchi. La qualità per ripartire non è sempre eccelsa, ma tant’è.

Mazzocchi 5.5 – Non riesce ad appoggiare le sortite offensive di Kvara, come gli chiede Mazzarri, e le sue iniziative sono quasi sempre all’insegna del “vorrei ma non posso”.

(Mario Rui 5.5 – Non sempre lucido nelle scelte.)

Politano 5 – Si applica in marcatura a uomo sul regista avversario, ma palla al piede non riesce mai ad incidere, mostrando poca chiarezza nei movimenti in sintonia con Zerbin.

(Lindstrom 5.5 – Si sperava in qualche iniziativa di qualità in più…e invece no.)

Simeone 5.5 – Si sbatte guerreggiando qua e là per l’attacco ma, per l’arbitro dal metro di giudizio ballerino, in maniera eccessiva.

Kvaratskhelia 6 – Com’è ovvio, risulta il più pericoloso, offensivamente, tra gli azzurri, per questo risulta difficile da comprendere la scelta di toglierlo dal campo di un Mazzarri, probabilmente, in confusione per il frustrante arbitraggio.

(Gaetano 5.5 – Cerca di rendersi utile in fase di copertura e di ripulire qualche pallone in uscita, con esiti alterni.)