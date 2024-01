LA PARTITA – Napoli-Inter 0-1, i nerazzurri ringraziano l’arbitro e scippano la Supercoppa ai partenopei

Il Napoli perde la finale di Supercoppa contro l’Inter, decisiva la rete di Lautaro Martinez.

PRIMO TEMPO

Napoli propositivi nei primi minuti 10 minuti ma è l’Inter ad avere la prima occasione al 15’ con Di Marco, che dalla distanza ci prova con il destro, il pallone termina di poco fuori. Successivamente l’Inter continua ad attaccare ma gli azzurri gestiscono bene la fase difensiva. Al 39’ va a segno Lautaro ma l’arbitro annulla il gol per una posizione di fuorigioco di Thuram. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 51’ gran destro a giro di Kvaratskhelia in area, ci arriva Sommer che spedisce in angolo. Al 60’espulso Simeone per un fallo su Acerbi. Il Napoli si difende contro l’attacco dell’Inter, Gollini si rende protagonista di numerose parate. Al 90’ passa in vantaggio l’Inter con Lautaro Martinez. L’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi S.

Arbitro: Rapuano

Reti: 91′ Lautaro Martinez

Mariano Potena