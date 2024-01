Nuovo lutto nel calcio italiano – Si è spento ieri Gigi Riva, leggenda del Cagliari e della nazionale, aveva 79 anni

L‘Italia calcistica piange la scomparsa di un vero mito, una leggenda del Cagliari e della nazionale: si è spento, ieri sera, a causa di problemi cardiaci, Gigi Riva, che i meno giovani ricorderanno benissimo, essendo stato protagonista negli anni settanta. Nessun altro attaccante ha realizzato tante reti con l’Italia, ben 35 in 42 gare disputate. Non c’è più un signore in campo e fuori. Aveva 79 anni e lascia due figli. Dopo il ricovero in ospedale aveva pure scherzato con il direttore sanitario, il quale era entrato nella sua stanza e gli aveva detto che tutti i giornalisti chiedevano di lui, che tutta Cagliari era in trepidante attesa per ricevere notizie sulle sue condizioni ma ogni tifoso dell’Italia intera voleva un sacco di bene a Gigi Riva. Purtroppo l’età avanzata ostentava un corpo usurato da scontri sul campo e nella vita stessa. Era innamorato del suo Cagliari e della città sarda, tanto da non voler mai cambiare casacca, diventando un autentico cagliaritano di adozione. Chi non ricorda la sua impresa di aver portato il primo scudetto del sud nell’isola, nel lontano campionato 1969/70. Era soprannominato Rombo di tuono in virtù del suo sinistro fulminante. In un primo momento le sue condizioni non facevano presagire il pericolo di morte, pero Gigi aveva paura, tanto da rifiutare un intervento. Oggi l’Italia intera è orfana di quel mito. Il presidente Mattarella, la premier Meloni, Malagò, Gravina, Zoff, calciofili e non piangono per la sua dipartita. Il calcio è sotto choc. Ieri, nel secondo tempo c’ è stato un minuto di raccoglimento in sua memoria, che tuttavia è stato fischiato, vergognosamente dal pubblico arabo non incline a questa usanza. Non finirò mai di stupirmi nella vita!