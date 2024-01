CALCIOMERCATO – Napoli, arriva Dendoncker dall’Aston Villa: domani le visite mediche

Il Napoli ha chiuso per l’arrivo di Leander Dendoncker, difensore onentrocampista belga classe 1995 di proprietà dell’Aston Villa.

Trovano dunque conferma le indiscrezioni circolate nelle scorse ore in Inghilterra che parlavano di contatti in corso tra i due club: dalle nostre verifiche è poi emerso che l’operazione per portare Dendoncker al Napoli può ormai considerarsi cosa fatta.

Tra Napoli e Aston Villa l’accordo è già stato raggiunto: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Napoli che nelle prossime ore accoglierà Dendoncker in Italia: già domani infatti sono in programma le visite mediche per il ragazzo.

Fino a questo momento della stagione, Dendoncker ha totalizzato 15 presenze tra tutte le competizioni (8 in Premier League con un gol realizzato) con la maglia dell’Aston Villa. Napoli dunque che dopo aver chiuso per il centrocampista belga lavora adesso per arrivare a Perez: con l’Udinese i nuovi contatti odierni sono stati positivi, con l’affare che potrebbe chiudersi per 16-17 milioni di euro più bonus.

