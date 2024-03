LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Juan Jesus, miglior attore non protagonista

Meret 6.5 – Salva la porta in più di una circostanza.

Di Lorenzo 5 – Ancora inefficace in entrambe le fasi.

Rrahmani 5.5 – Qualche sbavatura, ma senza fare disastri.

Juan Jesus 7 – Al di là del gol, è il più concentrato ed efficace dei suoi. Se si esclude l’errore contro il Cagliari, si può dire che probabilmente risulta, a sorpresa, quello dal rendimento migliore di questa sciagurata stagione azzurra.

Olivera 5 – Anche lui tecnicamente e tatticamente a disagio.

(Mario Rui s.v.)

Anguissa 6 – Più pimpante del solito, pur senza esaltare.

Lobotka 6.5 – Rincorre tutti a centrocampo e sa pure come gestire il giro palla.

Traorè 5.5 – Primo tempo nullo, nella ripresa qualche segnale di vivacità.

(Cajuste 6 – Rispetto a chi gioca solitamente in quel ruolo, ci mette almeno un po’ di sostanza.)

Politano 6 – Nessuno spunto da strappare i capelli, ma una serie di giocate positive che creano qualche sporadico presupposto offensivo.

(Ngonge s.v. Abbonato alle illuminanti sostituzioni calzoniane dell’ultimo minuto di gioco.)

Raspadori 5 – Nel primo tempo non la prende mai, nella ripresa cerca di venire più incontro a far gioco, ma senza rendersi mai pericoloso.

(Simeone 5.5 – Il timoroso ed integralista Calzona non ci pensa nemmeno a rischiare le due punte. Lui fa presenza.)

Kvaratskhelia 5.5 – Poche iniziative, minor entusiasmo.

(Lindstrom s.v. Fa compagnia al povero Ngonge nella sua consueta passerella finale.)