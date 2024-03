LA PARTITA – Inter-Napoli 1-1, solo un pari a San Siro

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Inter a San Siro. Nel primo tempo apre le marcature Darmian, nella ripresa risponde Juan Jesus.

PRIMO TEMPO

Al 14’ due grandi parate di Meret in pochi secondi: prima su un colpo di testa di Darmian, poi su una conclusione di Lautaro Martinez Al 42’ passa in vantaggio l’Inter con Darmian che viene servito da Bastoni e spedisce il pallone in rete. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48’ altra grande parata di Meret su un tiro di Lautaro. Al 51’ altra parata di Politano su un altro tiro di Lautaro deviato di Politano. All’82’ arriva il pareggio del Napoli con Juan Jesus, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno di testa. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (dal 46′ Bisseck), Acerbi, Bastoni; Darmian (dall’84 Buchanan), Barella (dal 71′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (dal 79′ Dumfries); Thuram, Lautaro Martinez (dal 79′ Sanchez).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (dal 75′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Traoré (dal 70′ Cajuste); Politano (dal 92′ Ngonge), Raspadori (dal 75′ Simeone), Kvaratskhelia (dal 92′ Lindstrom).

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Reti: 43′ Darmian (I), 81′ Juan Jesus (N)

Mariano Potena