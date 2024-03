ANTICIPI DI A DEL SABATO .- 28esima giornata, i risuiltati delle quattro gare

Dopo l’anticipo dell’altro ieri in cui il Bologna ha consolidato il quarto posto in classifica, andando a vincere al fotofinish ad Empoli, nel sabato di serie A, valido per la 28esima giornata, si sono registrati i seguenti risultati:

Udinese – Torino 0-2

Monza – Cagliari 1-0

Salernitana – Lecce 0-1

Frosinone Lazio 2-3

Pertanto, i biancocelesti con Martusciello in panchina si sono riscattati dalla sconfitta interna del turno precedente, cogliendo un buon successo nel derby regionale. Vincono pure il Torino, il Monza e il Lecce, a Salerno, vittoria che spinge i granata campani in B. Oggi si disputano le restanti cinque gare, tra cui spicca il posticipo tra la caplista Inter e il Napoli che rappresenta una sorta di passaggio di consegne,, conm lo scudetto che si trasferisce dalle maglie azzurre a quelle nerazzurre. Nel prossimo weekend la serie A è ferma per le due amchivoli della nazionale di Spalletti contro Venezuela ed Eciador in programma negli stati Uniti. Convocato anche Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, in prestito al Verona, non in lista Politano, mentre Di Lorenzo, Meret e Raspador convocati dall’ex tecnico partenopeo regolarmente.