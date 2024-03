SPORT VARI – Golden Trail National Series 2024 al “fischio” d’inizio

Si entra nel vivo della stagione del trail running e arriva allo start anche il GTNS (Golden Trail National Series) 2024: appuntamento da annotare in agenda è per sabato 30 marzo con la Dolomiti Beer Trail. Si tratta della prima di quattro selezionate tappe in luoghi considerati tra i più importanti palcoscenici del trail running italiano, che andranno a costituire il format 2024: Dolomiti Beer Trail, Ledro Sky, Dolomyths Run Sky Race e la Transpelmo, quest’ultima valida come Finale del circuito. Nato nel 2019 e parte del circuito GTWS (Golden Trail World Series), il GTNS si afferma comeVl’evento più straordinario della corsa off-road in Italia. La prima tappa quindi sarà la Dolomiti Beer Trail, il 30 marzo: 24 chilometri di gara per gli appassionati della corsa veloce nei boschi. Un dislivello positivo di 1.400 metri impegnativi e faticosi. La partenza che avverrà alle 8:30 è tradizionalmente fissata dal Birrificio, la Fabbrica che dal 1897, lega il proprio nome al paese di Pedavena, con la sua birra rossa e corposa dai sentori al frutto di bosco, simbolo e carattere del luogo. Uscendo dal paese si risale il versante meridionale del Monte Avena attraverso i boschi di abeti e i pascoli nella stagione della fioritura del croco pervconcludere poi attraverso le vette Feltrine al fiume Piave con il traguardo a Pedavena. Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia: “Anche quest’anno abbiamo scelto il Dolomiti Beer Trail per aprire la stagione di Golden Trail National Series Italia. Questa gara negli ultimi anni si è confermata essere una delle più attese e partecipate del panorama trail italiano: vi aspettiamo a vivere un’esperienza speciale e coinvolgente, dove la natura incontra un’atmosfera di festa unica per creare ricordi indelebili”. Novità dell’edizione 2024 GTNS, sarà la possibilità per i giovani atleti Under23 in gara diconcretizzare l’obiettivo di competere con i migliori atleti al mondo grazie al nuovo regolamento: quest’anno il ticket verrà assegnato ai top 2 M&W e ai migliori U23 M&W.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN.ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu